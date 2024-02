PSB oficializa saída de bloco de Arthur Lira na Câmara

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A bancada do PSB na Câmara dos Deputados informou nesta segunda-feira (5) que o partido deixará o bloco partidário que reúne siglas como o PP, de Arthur Lira (AL), e a União Brasil. Representantes da legenda pessebista protocolaram um ofício na mesa diretora da Casa. Novo líder da sigla na Câmara, Gervásio Maia (PB) assinou o documento. A informação foi publicada na Folha de S.Paulo.

O posicionamento do PSB ocorre em um contexto de novas articulações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para não deixar a gestão refém do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), que estaria pressionando o chefe de Estado a demitir o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O petista teria decidido manter o titular da pasta.

continua após o anúncio

Com o PSB, bloco partidário que tinha a presença de Arthur Lira contava com 176 deputados dos seguintes partidos: PP, União Brasil, PSDB-Cidadania, PDT, Solidariedade, Patriota e Avante. Segundo o PSB, não existe definição se o partido irá integrar o segundo maior bloco da Casa, que reúne PSD, MDB, Republicanos e Podemos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: