Racha no PSB pode desfalcar apoio do partido ao bloco de Maia na Câmara

Luciana Lima, Metrópoles - Com uma bancada de 31 deputados, o PSB está dividido na corrida pela residência da Câmara. Metade do partido, sob a influência do líder da bancada, Alessandro Molon (RJ), definiu apoio ao bloco reunido pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em contraposição ao candidato bolsonarista e líder do Centrão, deputado Arthur Lira (PP-AL).

A outra parte da bancada ainda pretende dar uma nova definição para a legenda e tenta convencer o presidente da sigla, Carlos Siqueira, a realizar uma reunião para, se possível, lançar uma candidatura própria.

Na avaliação dos deputados mais próximos a Maia, entretanto, essa seria uma forma de beneficiar indiretamente Lira, já que diluiria os votos do campo da esquerda na Câmara.

