Rádio citada em denúncia de servidor exonerado do TSE afirma que o PL não enviou material de campanha

247 - A rádio JM OBNline disse que alguns materiais de campanha deixaram de ser veiculados, porque não recebeu os mapas de mídia do PL, no segundo turno da eleição presidencial. De acordo com a emissora, 100 inserções não foram veiculadas entre 7 e 10 de outubro. A rádio informou que a falha foi identificada em 10 de outubro.

O TSE demitiu o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. O motivo foram supostas irregularidades na fiscalização da veiculação de inserções da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro (PL). O tribunal disse que Machado trabalhava com falta de isenção e com aparência de atuação política.

Em depoimento à Polícia Federal (PF), Machado disse que foi demitido após ter relatado a superiores problemas na veiculação da propaganda de Bolsonaro.

A campanha do ocupante do Planalto afirmou que rádios, principalmente do Nordeste, teriam deixado de veicular propagandas eleitorais do candidato à reeleição.

Em ofício enviado ao TSE, bolsonaristas pediram o adiamento da eleição presidencial, que tem o segundo turno marcado para o dia 30 de outubro.

A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada nessa terça-feira (25), mostrou o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

ATENÇÃO: Rádio citada pelo servidor exonerado RECONHECE QUE RECEBIA PLANO DE MÍDIA DA COLIGAÇÃO DE BOLSONARO E Q PAROU DE RECEBER E QUE pediu INFORMAÇÃO ao TSE e QUE PROCUROU O PL. LIGA 577 #CNN360 October 26, 2022

O q diz a rádio citada em tom acusatório pelo servidor? Q foi exposta desnecessariamente. Mais: q, sim, *quem deixou de enviar as inserções foi a campanha de Bolsonaro*. E q a rádio, tendo detectado o problema, pediu para o PL, sigla de Bolsonaro, q voltasse a enviar. O q ocorreu — Daniela Lima (@DanielaLima_) October 26, 2022

