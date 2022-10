Bolsonaristas tentam melar eleição após demissão de servidor do TSE

Apoie o 247

247 - O Instituto Nacional de Advocacia (INAD) pediu o adiamento das eleições 2022 após a demissão de um servidor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O INAD afirmou que a "diferença de tempo disponibilizado para o candidato Lula foi muito superior que o disponibilizado ao presidente Bolsonaro", de acordo com reportagem publicada pela Jovem Pan nesta quarta-feira (26).

"Considerando que restam apenas três dias para o 2º turno das eleições, inexistindo tempo hábil para diminuir os prejuízos para a chapa, acreditamos que não há outra solução a ser tomada que não seja a do adiamento das eleições presidenciais para a investigação do fato e verificação da possível participação da chapa beneficiada com as inserções de propaganda eleitoral na prática de crime de abuso de poder midiático e econômico (LC 64/90)", disse o instituto.

A proposta também foi defendida pelo senador bolsonarista Lasier Martins (Podemos-RS). Confira:

A grave denúncia de desigualdade na propaganda de rádio feita por um servidor do TSE, a 72h do pleito, é um prejuízo irreparável. Falhou a fiscalização. Para restabelecer a equidade no processo eleitoral, é preciso tempo e investigação profunda. Adiar a eleição é a única solução! — Lasier Martins (@lasiermartins) October 26, 2022

>>> Moraes via atuação política e falta de isenção em assessor exonerado do TSE

O TSE demitiu o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. O motivo foram supostas irregularidades na fiscalização da veiculação de inserções da propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro (PL). O tribunal afirmou que Machado trabalhava com falta de isenção e com aparência de atuação política.

A campanha de Bolsonaro afirmou que rádios, principalmente do Nordeste, teriam deixado de veicular propagandas eleitorais do candidato à reeleição.

Eleições

A pesquisa Ipespe/Abrapel, divulgada nessa terça-feira (25), mostrou o candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar contra Bolsonaro na disputa pelo segundo turno, marcado para o dia 30 de outubro.

Outra pesquisa, a do Ipec, apontou que os dois candidatos estão tecnicamente empatados no estado de São Paulo, maior colégio eleitoral do País.

