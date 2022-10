Lula tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro 47%, aponta pesquisa Ipespe

A pesquisa mostra estabilidade no cenário eleitoral na última semana de campanha edit

247 - Pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta terça-feira (25) mostra estabilidade no cenário eleitoral na última semana de campanha do segundo turno pelo Palácio do Planalto, disputado entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Votos válidos:

Lula - 53%

Bolsonaro - 47%

Votos totais:

Lula - 50%

Bolsonaro - 44%

Brancos/Nulos - 4%

Indecisos - 2%

A pesquisa ouviu 1.100 eleitores por telefone entre 22 e 24 de outubro. A margem de erro é de três pontos e o intervalo de confiança é de 95,45%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-08044/2022.

