Randolfe questiona ida de Wassef ao Senado e reclama da falta da máscara

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede), nesta sexta-feira, 25, e questionou a ida ao Senado Federal do advogado Frederick Wassef, amigo do clã Bolsonaro. Randolfe destacou que o bolsonarista foi sem máscara ao local.

Wassef foi reclamar do pedido de quebra de sigilo contra ele e dizer que os senadores estão citando seu nome a todo momento. "Senador Randolfe, venha aqui fora", disse, tumultuando a casa Legislativa.

A repórter Sarah Teófilo, do Correio Braziliense, afirmou no Twitter que “ele entrou no banheiro feminino, ainda no telefone, e se trancou. O segurança veio e pediu pra ele sair. Ele saiu e ficou uns 15 minutos falando”.

