Renan alfineta Bolsonaro: "saiu do hospital para entrar no Centrão"

Metrópoles - Opositor ao governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o senador Renan Calheiros (MDB-AL) voltou a usar as redes sociais, nesta sexta-feira (23/7), para provocar o mandatário do país. Desta vez, o parlamentar ironizou a aproximação do chefe do Executivo federal com o Centrão, que tanto criticou durante sua candidatura.

Calheiros afirmou que “Bolsonaro saiu do hospital para entrar no Centrão”, relembrando que o presidente esteve internado recentemente para tratar uma obstrução intestinal.

O presidente Bolsonaro saiu do hospital para entrar no Centrão. Curou como pessoa física, mas percebeu que na pessoa jurídica sua situação era terminal. PUBLICIDADE July 23, 2021

