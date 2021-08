Rodrigo Pilha: “o Judiciário deste País viu uma mulher honesta tomar um golpe e lavou as mãos”

“Só que aí, quando eles fizeram isso, o que eles ganharam? A esperança deles acho que era uma ‘terceira via’, era alguém limpinho e cheiroso, mas eles ganharam o quê? O Bolsonaro, que agora quer arrebentar com tudo, inclusive com eles”, falou Pilha à TV 247 e à Revista Fórum. Assista edit

247 - O ativista do PT Rodrigo Pilha, preso no Distrito Federal por estender uma faixa com os dizeres “Bolsonaro genocida” e posteriormente torturado na prisão, rasgou críticas contra o Judiciário brasieiro, que permitiu golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff. As considerações foram feitas em entrevista à TV 247 e à Revista Fórum na última semana.

Pilha afirmou que o Judiciário tem conhecimento sobre as práticas de tortura que acontecem dentro do sistema penitenciário e que mesmo assim não toma nenhuma atitude.

A moral do Judiciário, no entanto, na visão de Pilha, já é totalmente questionável, visto que foi tal poder que permitiu um golpe contra Dilma, o que permitiu a chegada de Jair Bolsonaro ao poder. “A gente está hoje com um Judiciário que agora começou a tomar alguma atitude contra o genocida Bolsonaro, mas não para praticar justiça, essa é minha visão. Eles começaram a tomar atitude contra o genocida Bolsonaro por autoproteção, porque o Judiciário desse país é parte do golpe. O Judiciário viu uma mulher honesta e trabalhadora tomar um golpe e lavou as mãos, certo? Só que aí, quando eles fizeram isso, o que eles ganharam? A esperança deles acho que era uma ‘terceira via’, era alguém limpinho e cheiroso, era algum Moro, algum desembargador, algum procurador, mas eles ganharam o quê? O Bolsonaro, que agora quer arrebentar com tudo, inclusive com eles, o Judiciário”.

