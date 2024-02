Rui Costa diz que mensagem do governo ao Congresso priorizará necessidade de reforma de renda

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), afirmou que a mensagem que o governo Lula (PT) enviará ao Congresso Nacional no retorno dos trabalhos do Legislativo abordará, entre outros assuntos, o eixo de desenvolvimento, transição ambiental e ecológica, além de priorizar a reforma de renda. “O presidente (Lula) quer priorizar a reforma de renda. Essa é a segunda etapa. A primeira foi a reforma fiscal. Agora, vai ser a de renda”, disse o ministro à coluna da jornalista Andréia Sadi, do G1.

A mensagem do governo foi comunicada ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em uma reunião ocorrida na semana passada. O retorno do Congresso Nacional às atividades ocorre em um cenário marcado pelo calendário apertado devido às eleições municipais de 2024. Os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), já definiram as pautas prioritárias para o período.

Em sintonia com o governo, Lira e Pacheco indicaram o desejo de concentrar esforços na discussão de propostas que regulamentam a reforma tributária. “Parte dos textos, como o que trata da atualização dos tributos sobre a renda, deve ser enviada pelo Planalto em março”, destaca a reportagem.

No entanto, lideranças parlamentares da Câmara e do Senado avaliam que o início dos trabalhos do Legislativo será marcado pelos embates referentes à recomposição de R$ 5,6 bilhões em emendas de comissão que foram vetadas pelo presidente Lula no Orçamento deste ano.

