Saiba quais ministros e representantes do PIB encontraram Bolsonaro nos últimos dias

247 - Nas 48 horas que antecederam os primeiros sintomas de coronavírus, Jair Bolsonaro teve diversos encontros e, na maioria deles, não estava usando máscara protetora. No sábado (4), também sem máscara, ele, que está infectado, participou da comemoração da independência dos Estados Unidos com o embaixador Todd Chapman, em Brasília.

Na sexta-feira (3), ele, infectado pela Covid-19, se reuniu com empresários paulistas no Alvorada.

No dia 2, Bolsonaro participou da Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, ao lado do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Nenhum deles usava máscara.

De acordo com a microbiologista Natalia Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), "a maior transmissão (do novo coronavírus) acontece de dois a três dias antes do aparecimento dos sintomas". "Os chamados pacientes pré-sintomáticos têm o maior potencial de contágio", disse. O relato foi publicado no jornal O Globo.

"Todos somos potenciais transmissores. Não sabemos se estamos contaminados nos primeiros dias. Por isso mesmo, todos deveriam se proteger igual. Ao usar máscara e manter distância de 1,5m das pessoas etc, protegemos os demais", acrescentou.

