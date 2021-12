Senado faz sabatina para escolher novo ministro do TCU que vai relatar processo sobre cartão corporativo de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A disputa dos senadores Kátia Abreu (PP-TO), Antonio Anastasia (PSD-MG) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) por uma vaga no Tribunal de Contas da União (TCU) deverá ser decidida voto a voto no plenário nesta terça-feira (14). Quem for o escolhido para o cargo irá assumir o gabinete onde tramitam processos de interesse do governo, como o que trata dos gastos do cartão corporativo de Jair Bolsonaro e seus familiares.

De acordo com o jornal O Globo, os candidatos devem ser sabatinados na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) ainda nesta manhã e todos os nomes devem ir à votação. O MDB, que detém a maior bancada da Casa, está dividido entre apoiar Bezerra ou Kátia Abreu ou Kátia Abreu, que conta com o apoio de parte do PT e do PP. Anastasia possui a promessa de apoio do PSD e do Podemos, que possuem a segunda e terceira maiores bancadas.

A vaga disputada era ocupada por Raimundo Carreiro, apadrinhado pelos emedebistas José Sarney e Renan Calheiros (AL). Ele deixou o cargo por ter sido indicado por Jair Bolsonaro para assumir a embaixada do Brasil em Portugal.

Acompanhe a sabatina ao vivo.

