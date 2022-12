Simone Tebet está irredutível e só vai para o governo se for para comandar a área social

Apoie o 247

247 – A senadora Simone Tebet, que pretende se cacifar para a disputa presidencial de 2026, está irredutível e só aceita ir para o governo Lula se vier a comandar o ministério do Desenvolvimento Social. "A senadora Simone Tebet (MDB), terceira colocada na disputa pela Presidência, disse a aliados que não aceitará outro ministério no governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a não ser o Desenvolvimento Social, pasta que abriga o Bolsa Família. Interlocutores da emedebista disseram que a senadora está irredutível: se Lula oferecer outra pasta, ela não aceitará e ficará de fora do governo petista", aponta reportagem do Extra.

"A pessoas próximas, a emedebista tem dito que está nas mãos de Lula a decisão sobre seu futuro no governo. Integrantes do MDB já falam em 'atraso' do petista para conversar com Tebet. Faltando duas semanas para o início do governo, os dois não se reuniram uma única vez. Agora, sem saber o que Lula decidirá, a senadora diz já ter deixado o assunto com o 'destino'. A senadora declarou a aliados que as portas para outros ministérios já se fecharam, e por isso, Desenvolvimento Social é a única opção para que ela entre de fato no governo", prossegue a reportagem.

