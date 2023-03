Sol Nascente, no DF, se torna a maior favela do Brasil

Segundo a prévia do Censo 2022, região a 35 km do centro do DF superou a Rocinha em número de residências edit

247 - Dados preliminares do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a comunidade do Sol Nascente, localizada no Distrito Federal, tornou-se a maior favela do Brasil em termos de número de residências, ultrapassando a Rocinha, no Rio de Janeiro.

De acordo com a pesquisa, atualmente, o Sol Nascente tem 32.081 domicílios, enquanto a Rocinha tem 30.955. Em comparação com 2010, a favela do DF cresceu 31%, enquanto a região do Rio de Janeiro aumentou 20%, mostra reportagem do G1.

Segundo o IBGE, a principal diferença entre o Sol Nascente e a Rocinha é o relevo, sendo que a primeira é uma área plana e a segunda apresenta um terreno mais acidentado.

Na década de 1990, os terrenos do Setor Habitacional do Sol Nascente foram divididos de maneira irregular, dando início à ocupação desordenada da região. Em 2019, a localidade foi elevada à categoria de região administrativa. Antes disso, o local fazia parte de Ceilândia, município que abriga cerca de 500 mil habitantes e é considerado a maior região do Distrito Federal.

