Supremo marca data para julgar afastamento de Ibaneis do GDF

Apoie o 247

ICL

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu data para julgar em plenário virtual o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), do cargo. A medida foi determinada pelo da Corte ministro Alexandre de Moraes em consequência dos atos de vandalismo de bolsonaristas em Brasília (DF).

A votação está agendada para esta quarta-feira (11/1), de acordo com o site Metrópoles. O tema será analisado em plenário virtual pelos outros 10 ministros da Corte.

Moraes atendeu a pedido da Advocacia-Geral da União (AGU), “em face da prática de atos terroristas contra a democracia e as instituições brasileiras”.

O minsitro também ordenou a prisão de Fabio Augusto Vieira, militar que era o responsável pelo comando da corporação quando apoiadores Bolsonaro cometeram atos de terrorismo, no último domingo (8).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.