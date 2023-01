TCU avalia fazer Ibaneis e Anderson Torres pagarem pela depredação de prédios públicos por bolsonaristas

Ministério Público junto à Corte de Contas solicitou que seja aberta com urgência uma apuração para cobrar dos responsáveis reparação financeira pelos prejuízos causados edit

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU) avalia responsabilizar o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o ex-secretário de Segurança Anderson Torres e os terroristas bolsonaristas pela depredação dos prédios dos Três Poderes no último domingo (8).

O Ministério Público junto à Corte de Contas solicitou que seja aberta com urgência uma apuração para cobrar dos responsáveis reparação financeira pelos prejuízos causados, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. O procurador Lucas Rocha Furtado deverá mostrar nexo de causalidade entre a omissão e o dano para que o prejuízo seja bancado pelas pessoas que forem responsabilizadas pela destruição do patrimônio público.

A representação formulada pelo MP levará a Corte de Contas a identificar os danos e estimar o valor do prejuízo causado. O procurador pediu ainda que a Secretaria de Segurança Público do DF seja intimada para prestar esclarecimentos sobre a inação policial que facilitou a invasão, ocupação e depredação do STF, Planalto e Congresso.

Ibaneis foi afastado do cargo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O governador afastado é suspeito de ter se omitido na proteção de prédios públicos. Advogado em Brasília, Ibaneis é dono de um patrimônio declarado de R$ 78,9 milhões.

