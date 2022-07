TCU: houve superfaturamento na compra de viagra por militares

Apoie o 247

247 - A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) afirmou que houve superfaturamento na compra de Viagra pelas Forças Armadas. De acordo com a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog), do TCU, o edital para a compra do medicamento estava estimado em R$ 22.226,40, mas foram gastos R$ 55.188,00. Militares compraram 15.120 comprimidos de sildenafila 25mg por R$ 3,65 cada unidade, mas o valor médio no painel de preços do governo federal para o período era de R$ 1,81.

A decisão atende a representação feita pelo deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) e pelo senador Jorge Kajuru (Podemos-GO). O documento orientou que o TCU determine a devolução do dinheiro pago a mais pelos remédios. As informações foram publicadas nesta sexta-feira (8) pela coluna Radar.

Técnicos pediram que o TCU determine prazo de 90 dias para que o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, adote as "medidas administrativas".

O deputado Elias Vaz cobrou "rigor" nas investigações. "Nos hospitais públicos, falta até dipirona. E para as Forças Armadas o governo Bolsonaro libera compra superfaturada de Viagra", afirmou.

O ministro do TCU Weder de Oliveira decidirá se aprova o relatório da área técnica.

