"Temos infiltrados no Planalto", diz 'importante aliado' de Bolsonaro a colunista

247 - Segundo um "importante aliado" bolsonarista, que também é filiado ao PL, Jair Bolsonaro (PL) tem infiltrados dentro do Palácio do Planalto e no Alvorada, conforme relatado pelo colunista do IG, Daniel César. Esses infiltrados estão vazando informações sigilosas em primeira mão para a oposição, incluindo documentos sensíveis. O aliado de Bolsonaro revelou que alguns funcionários foram treinados para fingir uma mudança de lado após a eleição, mas continuaram ligados ao ex-mandatário para infiltrar-se no núcleo íntimo do governo Lula (PT): "treinamos alguns funcionários do Planalto e outros do Alvorada, que ficaram muito ligados a Bolsonaro, a fingir mudança de lado após a eleição para continuar com seus empregos lá".

O objetivo é vazar documentos sigilosos, estratégias do governo e antecipar movimentos de ministros. "São funcionários de carreiras de várias patentes e que continuam lá dentro. Você não notou como os documentos do Ministério da Justiça vazaram rápido no 8 de janeiro? Tem muito mais vindo aí". Ele também revelou que um contratado do PL, de extrema confiança de Bolsonaro, recebe os documentos e os filtra antes de enviá-los para o ex-ocupante do Planalto ou parlamentares de oposição.

Ao questionar a fonte sobre a veracidade das informações, o colunista recebeu uma imagem de uma ata interna do Alvorada que não constava em nenhum órgão oficial. No entanto, a imagem foi apagada logo após a visualização. O parlamentar encerrou a conversa com uma ironia, dizendo que "o Lula dorme com o Bolsonaro e nem imagina" e que duvida que os infiltrados sejam descobertos, porque foram muito bem treinados.

