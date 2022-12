Terrorista que armou atentado em Brasília fez doação para campanha de Bolsonaro

George Washington de Oliveira Sousa contribuiu com valor simbólico para a campanha presidencial de Jair Bolsonaro em 2022 edit

247 - O terrorista bolsonarista George Washington de Oliveira, preso por preparar um atentado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília, fez uma doação no valor de R$ 22,22 para a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro.

A informação da doação está disponível no site especial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para divulgação de candidaturas e contas eleitorais. A contribuição de George Washington de Oliveira Sousa tem um valor simbólico — trata-se do mesmo número de urna de Bolsonaro nas eleições deste ano.

A campanha de Jair Bolsonaro recebeu centenas de doações no valor de R$ 22,22, além de muitas outras de R$ 1. A estratégia compartilhada em grupos e redes sociais pelos apoiadores de Bolsonaro era de fazer muitas doações de valores pequenos para mostrar a quantidade de eleitores e contribuintes de Bolsonaro, informa o Correio Braziliense.



