TSE manda suspender compartilhamento de entrevista com fake news que liga morte de Celso Daniel a Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Maria Claudia Bucchianeri suspendeu o compartilhamento de uma entrevista veiculada na emissora Jovem Pan em que senadora Mara Gabrilli (PSDB) acusava o atual candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de participação na morte do ex-prefeito de Santo André (SP) Celso Daniel, sequestrado e assassinado em janeiro de 2002 na cidade de São Paulo (SP). A decisão liminar foi em uma representação apresentada pela Coligação Brasil da Esperança da chapa Lula e Alckmin.

De acordo com a decisão, a entrevista deve ser retirada do Twitter, Youtube, Facebook e Tik Tok. A ministra do TSE determinou multa diária no valor de R$ 10 mil em caso de "reiteração de postagens com conteúdo idêntico".

>>> Datafolha 2º turno: Lula tem 53% dos votos válidos e Bolsonaro, 47%

"Em atenção ao princípio da colegialidade, curvei-me à referida orientação plenária e deferi o pedido de medida liminar formulado nos autos da Rp nº 0601307-62/DF, o que fiz para suspender o compartilhamento da mesma entrevista concedida por Mara Gabrilli", afirmou a juíza.

A representação aponta os perfis em redes sociais das seguintes personalidades e meios de comunicação como disseminadores da desinformação: José Rodrigues da Silva; Brasil Paralelo; Filipe Garcia Martins Pereira; Rádio Panamericana; Otávio Oscar Fakhoury; Pedro Arthur de Souza Lima; Danilo Mascarenhas de Balas; Rubens Alberto Gatti Nunes; Augusto Zacarias Correa Leite; Kim George Borja Paim.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.