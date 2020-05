“Uma reunião de insanos”, diz ministro do STF sobre reunião do governo divulgada

Ao saber que os ministros Abraham Weintraub defende prisão dos ministros da corte e que Damares Alves pediu a detenção de governadores e prefeitos, um ministro do STF, que quis se manter no anonimato, disse: “Não era uma reunião ministerial, era uma reunião de insanos” edit

247 - Pegou mal no Supremo Tribunal Federal (STF) as primeiras notícias da reunião do governo federal do dia 22 de abril - que foi filmada e consta em inquérito sobre possível interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. É este vídeo que Sergio Moro disse que consta a ameaça de ser demitido, caso não trocasse o superintendente do Rio de Janeiro.

Ao saber que os ministros Abraham Weintraub defende prisão dos ministros da corte e que Damares Alves pediu a detenção de governadores e prefeitos, um ministro do STF, que quis se manter no anonimato, disse: “Não era uma reunião ministerial, era uma reunião de insanos”. A informação é de Guilherme Amado, na Época.

