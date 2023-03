União Brasil, com três ministérios, garante assinaturas para CPI do golpe criticada por membros do governo Lula

Aliados do presidente Lula acreditam que uma CPI no começo da gestão pode atrapalhar votações no Congresso edit

247 - Quase a metade dos 59 deputados do União Brasil assinou o requerimento que pede a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar os ataques golpistas de 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). Membros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acreditam que uma CPI no começo da gestão pode atrapalhar votações no Congresso Nacional.

O União Brasil é a terceira maior sigla da Câmara e controla três ministérios. O partido afirmou ter posição de “independência” em relação ao governo.

Autor da proposta de criação da CPI, o deputado André Fernandes (PL-CE) conseguiu reunir 189 assinaturas na Câmara e 33 no Senado, número que ultrapassa o mínimo exigido de 171 deputados e 27 senadores.

