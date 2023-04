Valdemar Costa Neto, presidente do PL, orienta partido a apoiar nome de Zanin ao STF

Valdemar também tem elogiado os critérios de “confiança” e “lealdade” destacados por Lula na escolha do substituto de Ricardo Lewandowski na corte edit

247 — O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem elogiado o advogado de Lula, Cristiano Zanin, em conversas sobre a possível indicação dele para o Supremo Tribunal Federal (STF), informou o jornal O Globo .

Valdemar é o líder do partido com a maior bancada no Senado, tem repetido a diferentes interlocutores que considera Zanin “qualificado” para o cargo e que irá apoiar sua aprovação junto aos senadores de seu partido — o mesmo de Jair Bolsonaro.

Além disso, Valdemar também tem elogiado os critérios de “confiança” e “lealdade” destacados por Lula na escolha do substituto de Ricardo Lewandowski na corte.

