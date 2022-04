Vice-PGR ri ao ler frases de Daniel Silveira contra Alexandre de Moraes: “cabeça de ovo” (vídeo)

"É inaceitável a fala: 'o povo entre no STF e agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele'", leu Lindora Araújo aos risos. Moraes também riu edit

Apoie o 247

ICL

247 - A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, estreou nas sustentações orais no Supremo Tribunal Federal (STF) na acusação contra o deputado federal Daniel Silveira (PTB).

Ao ler as ameaças feitas pelo parlamentar contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Lindôra disse que os termos usados em vídeos são “vexatórios”, “inaceitáveis” e de “afronta à democracia”. Contudo, ela não resistiu e riu quando lia uma ofensa do parlamentar a Moraes, chamado de "cabeça de ovo" por Silveira.

“É inaceitável que um parlamentar diga que: ‘o povo entre no STF e agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue numa lixeira’. É intolerável também que alguém atire tomates em ministros”, leu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Moraes também acabou rindo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até a subprocuradora Lindôra Araújo riu das declarações do Daniel Silveira em que ele chama o Xandão de "Cabeça de ovo". Kkkkk



O mais engraçado foi o Alexandre de Morais olhando pra ela e rindo também.pic.twitter.com/2aL7Lapud8 — Pedro - O Cancelado 💉 (@Contem1Pedro) April 20, 2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE