Wajngarten vai tentar implodir Pazuello e salvar Bolsonaro

Ex-secretário de Comunicação dirá que defendeu a compra de vacinas, mas que o governo teria sido sabotado pela "incompetência" do ex-ministro Eduardo Pazuello edit

247 – O ex-secretário de Comunicação, Fabio Wajngarten, tentará implodir o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e salvar Jair Bolsonaro. Segundo a jornalista Mônica Bergamo , colunista da Folha de S. Paulo, ele "deve relatar à CPI que insistiu para que o governo de Jair Bolsonaro comprasse também a vacina russa Sputnik V e a indiana Covaxin já em 2020 —além de defender a aquisição do imunizante desenvolvido pela norte-americana Pfizer em parceria com a alemã Biontech."

Wajngarten será sabatinado na quarta (12). "De acordo com o relato de autoridades de Brasília, o ex-secretário procurou dezenas de pessoas na tentativa de convencer o governo a adquirir as três vacinas. Wajngarten isenta Bolsonaro de responsabilidade e coloca a culpa pelo fracasso no Ministério da Saúde", informa a colunista.

Saiba como apoiar o documentário "A história secreta da cloroquina" , que será produzido por Joaquim de Carvalho, na TV 247.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.