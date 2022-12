Wellington Dias promete um 'pente-fino' no Ministério do Desenvolvimento para combater fraudes em cadastros de programas sociais

Apoie o 247

ICL

247 - Futuro ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, o senador eleito Wellington Dias (PT) afirmou nesta sexta-feira (23) que pretende combater fraudes em cadastros de programas sociais e buscar pessoas com direito aos programas que ainda não estão cadastradas. Atualmente, o Cadastro Único tem cerca de 90 milhões de pessoas inseridas nos diversos programas sociais do governo federal.

"A transição avalia que é possível encontrar pessoas que não preenchem os requisitos [...] Se alguem fora do critério recebe o Bolsa Família, isso é fraude, e fraude tem que ser combatida", disse em entrevista à TV Clube.

"Vamos trabalhar para garantir que se tenha as oportunidades, integrado com os vários ministérios, setor público e privado, estados e municípios, para garantir oportunidades de mais emprego, empreendedorismo, para que as pessoas possam sair da miséria, da pobreza, e ter renda sustentável, e ainda com eficiência, combatendo as fraudes", acrescentou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.