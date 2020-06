Zambelli chora e ameaça “derrubar cada um” dos ministros do STF (vídeo)

Revista Fórum - A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) fez uma transmissão ao vivo nesta terça-feira (16), aos prantos, em que diz sofrer “perseguição” do Supremo Tribunal Federal e ameaçou “derrubar cada um” dos ministros da corte.

Zambelli é uma entre dez deputados e um senador bolsonaristas que tiveram o sigilo bancário e fiscal quebrado, a pedido da Procuradoria-Geral da Repúblico, no âmbito do inquérito que investiga a convocação e financiamento de atos antidemocráticos. A medida foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no STF.

“Como vocês acham que eu cheguei em casa hoje e olhei pra minha mãe?”, choramingou a Zambelli. “Isso é uma perseguição pra gente não conseguir trabalhar.”

A deputada bolsonarista também afirmou que vai pedir o impeachment de todos os ministros. “A gente vai derrubar cada um de vocês”, ameaçou Zambelli.

Assista:

