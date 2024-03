Aeroporto de Caruaru, em Pernambuco, recebe aporte de R$140 mi do governo (vídeo)

Entre as melhorias previstas está a construção de um novo terminal de passageiros, com extensão de 6.000 metros quadrados e capacidade para atender 1,1 milhão de pessoas por ano edit

(Reuters) - O Aeroporto Oscar Laranjeira, em Caruaru (PE), receberá cerca de 140 milhões de reais em investimentos do governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos, para melhorias na infraestrutura, informou a Pasta nesta sexta-feira.

Entre as melhorias previstas está a construção de um novo terminal de passageiros, com extensão de 6.000 metros quadrados e capacidade para atender 1,1 milhão de pessoas por ano.

O Aeroporto de Caruaru/PE será totalmente reformado e ampliado. Play no vídeo e veja como vai ficar.

Algumas das melhorias:

✈️Novo terminal de passageiros com capacidade para atender 1,1 milhão de passageiros/ano

✈️Novo terminal de passageiros com capacidade para atender 1,1 milhão de passageiros/ano

✈️Ampliação da pista de pouso/decolagem de 1.800 para 2.250 metros

Segundo comunicado do ministério, também é esperado que, com o aporte, comecem a ser oferecidos voos comerciais de Caruaru para as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

O anúncio foi feito durante cerimônia com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Ele afirmou que o objetivo é transformar o agreste do estado, que segundo o ministério é o segundo maior centro da indústria têxtil brasileira, em um grande polo logístico para importação e exportação de itens que são produzidos na região e no sertão, conforme nota.

"Esse aeroporto, sem dúvida alguma, vai levar ainda mais desenvolvimento para a Caruaru, para o agreste e todo o sertão desse imenso Estado que é Pernambuco", disse o ministro.

