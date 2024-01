Antes de faltar ao evento do 8 de janeiro, Arthur Lira tomou café com Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Dias antes de faltar ao evento do 8 de Janeiro em Brasília (DF), o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), teve um encontro com Jair Bolsonaro (PL) na casa do parlamentar em Barra de São Miguel (AL), cidade que tem como prefeito Benedito de Lira, pai do congressista.

De acordo com informações publicadas nesta segunda (8) pela coluna de Natália Portinari, no portal Uol, Bolsonaro passou o final de ano em uma pousada que pertence ao ex-ministro do Turismo Gilson Machado em outra cidade do litoral alagoano. Na quarta-feira passada (3), antes de ir embora do estado, ele visitou visita a Arthur Lira.

Através de sua assessoria, Lira disse que recebeu Bolsonaro em sua casa como ex-presidente da República que escolheu as praias de Alagoas para descansar.

O presidente da Câmara disse a Lula que não pôde comparecer às solenidades marcando o aniversário de um ano do 8 de Janeiro por causa de problemas de saúde na família. Seu pai, o prefeito Benedito de Lira, tem 81 anos.

Bolsonaro está em Angra dos Reis (RJ), onde deve ficar até o final do mês.

