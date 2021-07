Após agressões, DJ Ivis pede perdão a Pamella Holanda e a todas as mulheres (vídeo)

247 - Iverson de Souza Araújo, o DJ Ivis, aparece chorando em um vídeo em que pede desculpas e diz estar arrependido de ter agredido sua ex-esposa Pamella Holanda. As redes se mobilizaram contra Iverson após emergir um vídeo dele dando socos e chutes na mulher.

No vídeo de desculpas, obtido por Leo Dias, do Metrópoles, Iverson diz não ser "esse monstro".

"Quando vi a matéria subindo eu tentei reagir não me justificando, mas eu agi errado mais uma vez. Eu tô vivendo hoje sozinho tentando ser forte, mas não existe mais força. Eu tô passando aqui para dizer para cada um de vocês para você que é mãe, para você que é filha, para você que é pai, para você que é família e para você Pamela, eu errei e assumo meu erro. As pessoas que convivem comigo sabem quem eu sou de verdade. Eu não consigo mais ser forte com isso, vendo as pessoas se afastarem de mim pela atitude errada que tomei. Eu não sou esse monstro, não sou uma pessoa ruim", disse.

De acordo com Dias, o vídeo foi produzido na quarta-feira (14), 20 minutos antes de Iverson ser preso. Com a chegada da polícia, ele não teve tempo de divulgar a gravação em suas redes sociais.

Confira abaixo:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.