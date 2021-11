Após críticas, Rogério Carvalho diz que votou a favor do orçamento secreto pela "institucionalidade do Senado"

Apoie o 247

247 - Após receber inúmeras críticas e figurar entre os assuntos mais comentados no Twitter do Brasil, o senador Rogério Carvalho (PT-SE) explicou o motivo de ter votado a favor do Projeto de Resolução que altera as regras das emendas de relator no Orçamento (emendas RP9), conhecidas como "orçamento secreto", limitando o volume de recursos.

O parlamentar foi amplamente criticado por ter contrariado a orientação do PT para a votação e ter seguido no mesmo sentido de figuras como os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Davi Alcolumbre (DEM-AP).

Carvalho, durante reunião da Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira (30), lembrou que já havia se posicionado contra as emendas de relator no orçamento de 2021, mas que foi derrotado por unanimidade pelo plenário do Congresso Nacional.

O parlamentar argumentou que, no mérito, é contra as emendas de relator, mas que, em razão de ocupar cargo na mesa diretoria do Senado Federal, votou em defesa da institucionalidade do Poder Legislativo. “Não era uma questão de mérito, de acreditar ou não acreditar em um modelo de execução orçamentária, era de defender a autonomia do poder Legislativo em relação a outros poderes, neste sentido, eu queria deixar claro aqui que a minha posição na votação de ontem, foi uma votação não em favor do mérito, mas em favor da autonomia desta Casa, enquanto uma casa parlamentar”.

