Bahia oficializa venda da SAF para o Grupo City

Apoie o 247

Google News

247 — Após uma longa negociação e um processo de transição de cinco meses, o Bahia anunciou oficialmente a venda de sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) para o Grupo City, que agora detém o controle de 90% das ações do time.

O anúncio foi feito em um evento realizado nesta quinta-feira (4), tornando-se o 13º time sob o controle da empresa.

O CEO Ferran Soriano expressou sua satisfação com a conclusão do acordo, destacando que o objetivo é construir o projeto juntamente com o Grupo City. “Momento de poucas palavras, mas um dos mais importantes de minha vida. Vivi momentos de tristezas e muitas alegrias, mas jamais de arrependimentos. O que a gente traz hoje é que nos mostra que valeu à pena. A caminhada valeu à pena. Não apenas estamos transferindo ao Grupo City a responsabilidade do projeto. O que estamos dizendo é que nós vamos, junto com o Grupo City, construir esse projeto”, disse.

Houve preocupações quanto ao Bahia tornar-se um clube satélite, porém Soriano esclareceu que o time estará logo atrás do poderoso Manchester City na prateleira de relevância da empresa.

“É um momento muito importante para o Bahia, mas é também um momento muito importante para nós. Celebramos hoje o primeiro dia de um relacionamento, de uma viagem, uma viagem que tem objetivo de levar o Bahia até o máximo do seu potencial. É muita responsabilidade. Todos os nossos times, com o Bahia são 13, todos têm uma história, todos têm seu valor, mas o Bahia é excepcional. É excepcional pelo tamanho, pelo tamanho da torcida. O Bahia vai ser o segundo clube maior do grupo. E também pela sua função social. A gente entende muito bem que o Bahia faz parte do tecido social de Salvador e da Bahia.”

Na quarta-feira, um dia antes do anúncio oficial, os contratos dos jogadores liderados por Renato Paiva foram transferidos para o novo número de CNPJ registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.