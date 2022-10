Bahia: Coligação do PT pede a prisão do Superintendente da PRF

De acordo com o partido, as abordagens da PRF em cidades do interior da Bahia estavam impedindo o transporte de eleitor e parando todos os veículos que tenham adesivo do PT edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Coligação Pela Bahia, Pelo Brasil, firmada pelo PT, PCdoB, PV, MDB, PSB, PSD e Avante entrou com um pedido formal pela prisão do Superintendente da Polícia Rodoviária Federal da Bahia, Virgílio De Paula Tourinho, bem como de autuação em flagrante de agentes da PRF que montaram uma barreira montada na entrada da cidade de Ubaitaba, no interior baiano, parando todos os veículos em uma suposta fiscalização de transporte de eleitor.

Além disso, a Coligação do PT pediu a “imediata oferta de transporte público gratuito a todos os eleitores afetados pela operação policial”, diz o documento.

De acordo com reportagem do site Política Livre, o pedido é baseado em denúncias documentadas, com fotos e gravações, colhidas neste domingo (30) em municípios como Simões Filho e Ubaitaba – neste último o vereador Nirlen Rafael Ferreira de Souza, relatou que “a PRF montou uma barreira, na entrada de Ubaitaba, parando todos os veículos, públicos e particulares, em uma suposta fiscalização de transporte de eleitor”, diz trecho da reportagem.

A fiscalização do transporte também aconteceu nos municípios de Jacobina e de Simões Filho, “impedindo o transporte de eleitor e parando todos os veículos que tenham adesivo do Partido dos Trabalhadores e da coligação autora”.

O PT na Bahia pede que “sejam implementadas as medidas concretas pela Justiça, determinando que a Polícia Federal autue em flagrante os agentes da PRF autores da ação, por descumprimento de ordem judicial do TSE, bem como do superintendente do órgão na Bahia, por ser medida necessária para garantir o livre exercício do sufrágio”, destaca o pedido.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.