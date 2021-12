Bahia: sobe para 51 número de cidades em situação de emergência por causa das fortes chuvas

Os dados da Defesa Civil do estado mostram que as chuvas afetaram diretamente a vida de 220.297 baianos. Houve registro de oito mortos e 267 feridos edit

247 - Subiu para 51 o número de municípios em situação de emergência na Bahia em virtude das fortes chuvas na região.Os dados atualizados levantados pela Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) junto aos municípios mostram que as chuvas afetaram diretamente a vida de 220.297 baianos. Houve registro de oito mortos e 267 feridos.

Entre os municípios afetados estão Itamaraju, Itacaré, Ilhéus, Itaberaba, Porto Seguro, Maragogipe, Santa Cruz de Cabrália e Mucugê.

Além disso, 6.371 ficaram desabrigadas e precisaram do apoio das prefeituras, e outras 15.199 pessoas ficaram desalojadas, informou o G1 Bahia .

O governador Rui Costa (PT) sobrevoou as áreas atingidas no domingo (12). Nesta segunda-feira (13) Rui Costa anunciou que vai instalar um gabinete de crise no município de Itamaraju, para agilizar as ações em apoio às localidades e à população atingida pelas chuvas nos últimos dias.

