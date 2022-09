Bolsonarista agride idoso apoiador de Lula em Areia Branca/RN

Um idoso foi espancado com socos no rosto após ser derrubado no chão de um bar no Rio Grande do Norte. O vídeo da agressão foi divulgado nas redes edit

Apoie o 247

ICL

Agência Saibamais - Após passeatas de campanha de Bolsonaro e Lula, no domingo (18), um idoso foi espancado com socos no rosto após ser derrubado no chão de um bar de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. O vídeo da agressão foi divulgado e os internautas apontam que a motivação é política.

O homem, que veste uma camiseta amarela e lenço na cabeça com a bandeira do Brasil, seria bolsonarista. E a vítima, um apoiador do ex-presidente Lula. Mas ao contrário do agressor, ele não veste símbolos que identifiquem preferência política.

O blog Mossoró Hoje divulgou imagens de conversa posterior à agressão. O bolsonarista, que não teve o nome divulgado, teria ido para casa e, com a repercussão do caso na cidade, voltou ao local para tentar conversar.

Nesta segunda-feira (19), a deputada estadual Isolda Dantas (PT) se referiu ao caso nas redes sociais:

No fds, em Areia Branca/RN, um eleitor bolsonarista espancou com socos no rosto um senhor idoso eleitor de Lula pelo fato de discordar de sua posição política. Nossa solidariedade ao senhor agredido e vamos sim eleger Lula pra mudar essas situações que fazem nosso povo sofrer. September 19, 2022

Mais uma vítima do Bolsonarismo: Bolsonarista espanca idoso apoiador de Lula em Areia Branca/RN. pic.twitter.com/Y6XQ3eDvqQ September 20, 2022

A Polícia Militar informou que não foi acionada.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.