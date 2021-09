Bolsonaro assina MP para proteger quem propaga fake news, diz senador Jean Paul

Apoie o 247

247 - O líder da Minoria no Senado, senador Jean Paul Prates (PT-RN), criticou a Medida Provisória assinada nesta segunda-feira (6) por Jair Bolsonaro que altera o Marco Civil da Internet para impedir a remoção de conteúdo pelas plataformas.

Segundo o parlamentar petista, a MP será derrubada pelo Congresso. “Aparentemente, Bolsonaro faz mais uma investida no sentido de proteger os propagadores de fake news”, disse o senador Jean em nota.

“Caso se confirme o teor desta MP, não acredito que seja aprovada. Nem Bolsonaro deve acreditar nisso. Vai ser o primeiro caso de MP fake da história. Assinada apenas pra animar a claque bolsominion”, completou.

“Nos Estados Unidos, Donald Trump foi banido do Facebook e do Twitter. No Brasil, até agora as redes sociais apenas removem posts e suspendem temporariamente quem propaga notícias falsas, faz posts racistas ou de ódio. Muitos deles acabam reincidindo na prática e agora estão tendo que responder a processos judiciais”, acrescentou.

