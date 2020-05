"Bolsonaro já se imagina um ditador. Não será", diz Flávio Dino

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino, criticou a ida a pé de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, acompanhado de ministros e empresários, pressionar a Corte por medidas para relaxar o isolamento social em nome da economia.

"Essa ridícula e inédita 'marcha sobre o Supremo' ratifica que Bolsonaro não tem a menor noção de como funcionam a Constituição, a forma federativa de Estado e a relação entre os 3 Poderes. Já se imagina um ditador. Não será", escreveu Dino pelo Twitter.

Em reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), José Dias Toffoli, ministros e empresários, Jair Bolsonaro reclamou do poder dado aos Estados e municípios para definir sobre as medidas de isolamento social, disse que os governadores foram longe demais e que as consequências econômicas estão “batendo à porta”.

“Alguns Estados foram um pouco longe nas medidas restritivas e as consequências estão batendo à porta de todos. Temos já 38 milhões de informais e autônomos que perderam a renda ou tiveram substancialmente reduzido. Entre os formais, com carteira assinada, está chegando a 10 milhões de desempregados. E esse número tende a crescer. É colapsar a economia”, disse Bolsonaro.

