Bruno Reis lidera intenções de voto em Salvador

O prefeito da capital baiana seria eleito no primeiro turno, de acordo com o instituto Paraná Pesquisas. O vice-governador Geraldo Júnior apareceu na segunda posição edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil) tem 62,7% na disputa pela prefeitura da capital baiana. De acordo com números divulgados nesta quarta-feira (24) pelo instituto Paraná Pesquisas, o vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), apareceu na segunda posição, com 12,1%.

Na terceira posição apareceu o pré-candidato do PSOL, Kleber Rosa, com 2,9%. Luciana Buck (NOVO) tem 1,6%. Os que não sabem ou não responderam somaram 6,6%. Os votos brancos, nulos e ninguém atingiram 9%.

continua após o anúncio

O vice-governador é líder na rejeição, com 27,3%. Em segundo lugar ficou Bruno Reis (19,5%).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: