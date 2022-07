Candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano Freitas agrada a todas as alas do partido

Apoie o 247

Por Fábio Campos, no Focus.jor – Uma série de conversas e articulações nos últimos dias levou o PT a concretizar a aposta no nome de Elmano de Freitas, deputado estadual do partido, como o candidato a governador do Ceará numa aliança que tende a juntar o MDB, o PP e vários outros partidos, incluindo os do campo da esquerda, como o PC do B.

Pelo que o Focus apurou, Elmano é a alternativa que concilia uma série de circunstâncias internas ao partido, incluindo o aval da deputada federal Luizianne Lins, o nome do PT melhor posicionado considerando diversos indicadores das pesquisas.

No fim das contas, aos poucos, conversa a conversa, a opção convergiu para Elmano, político lançado no mercado eleitoral pela própria Luizianne, em 2012, na sua sucessão da Prefeitura de Fortaleza. Elmano saiu na frente no 1º turno, mas perdeu na reta final do segundo turno contra o então presidente da Assembleia, Roberto Cláudio, na época do PSB.

No debate interno, a opção por Elmano contemplou os interesses ligados a José Guimarães, o mais influente na máquina partidária, e ao ex-governador Camilo Santana, a grande força emergente no PT.

A convergência para Elmano, confirmada em primeira mão pelo Focus, não é uma surpresa. O deputado já vinha sendo citado internamente como uma das opções. Notava-se que não havia resistências de grande monta a essa possibilidade.

Um dos eixos principais para que a opção Elmano se firmasse no PT foi o ex-governador Camilo Santana. Nos oitos anos de Camilo no Abolição, Elmano foi um interlocutor e articulador de confiança do governador que havia chegado ao cargo na eleição de 2014 pela indicação de um não-petista, o agora senador Cid Gomes (leia a íntegra no Focus) .

