Capitão Wagner, do União Brasil, lidera corrida pelo governo do Ceará, mostra pesquisa Verita

O segundo colocado é Roberto Cláudio (PDT) e o terceiro Elmano de Freitas (PT). Eles estão, no entanto, empatados tecnicamente edit

247 - Pesquisa do Instituto Verita divulgada nesta segunda-feira (15) mostra que Capitão Wagner (União Brasil) lidera a corrida pelo governo do Ceará com 38,6% das intenções de voto.

Em seguida aparecem Roberto Cláudio (PDT), com 20,1%, e Elmano de Freitas (PT), com 19%.

Capitão Wagner - 38,6%

Roberto Cláudio - 20,1%

Elmano de Freitas - 19%

Adelita Monteiro (PSOL) - 2%

Chico Malta (PCB) - 1,3%

Zé Batista (PSTU) - 0,5%

Serley Leal (PU) - 0,2%

Outros - 5,4%

Brancos/Nulos - 8%

Não sabem - 4,9%

A pesquisa ouviu 2.040 eleitores do Ceará entre 2 e 6 de agosto. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo CE-03264/2022.

