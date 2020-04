Ceará prevê mais de 250 mortes por dia no estado em maio

Sputnik – Relatório da Secretaria de Saúde do Ceará projeta que o número de mortos pela COVID-19 a partir de 5 de maio pode passar de 250 por dia no estado.

O fator que deixaria a situação insustentável é a lotação dos leitos de UTI no estado. A secretária-adjunta de Vigilância e Regulação do órgão, Magda Almeida, alerta que o estado atingiu 100% de ocupação de leitos para pacientes infectados com o novo coronavírus.

Já haveria fila de espera de 48 pessoas para UTIs. Na quarta-feira (15), 169 pacientes estavam internados em unidades de tratamento intensivo, sendo 113 em Fortaleza.

"Nesse momento, apesar de não estarmos no pico esperado da epidemia, estamos com leitos de UTI em ocupação máxima", disse Magda em entrevista para o portal G1.

Faltam respiradores no estado

O Ceará é o terceiro estado brasileiro mais afetado pela epidemia do vírus, com 2.386 casos confirmados e 124 mortes.

De acordo com a projeção da Secretaria de Saúde, em 23 de abril o número de infectados chegará a 3.734 pessoas.

Um dos problemas enfrentados pelo sistema de saúde do Ceará é a falta de respiradores . Recentemente, o governador Camilo Santana (PT) anunciou a compra de 700 ventiladores da China, mas as negociações para a entrega ainda estão em andamento.

Segundo balanço do Ministério da Saúde de quarta-feira sobre a COVID-19, o país soma 1.736 mortes e 28.320 casos confirmados da doença.

