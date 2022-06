Chega a 71 mil o número de desabrigados ou desalojados em Pernambuco

Apoie o 247

247 - Mais de 71 mil pessoas continuam fora de suas casas: 9.631 estão desabrigadas e 61.596, desalojadas. Os municípios com decretos em situação de emergência são 37, de acordo com a Defesa Civil do estado. Novo boletim da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco (Codecipe), divulgado neste domingo (5/6), mostra que a situação dos pernambucanos continua vulnerável depois das chuvas que causaram a morte de 128 pessoas.

Define-se como desabrigado o cidadão que está em abrigos públicos fornecidos pelo governo local. Já os desalojados, após terem as casas afetadas, passam a ficar na casa de parentes ou conhecidos.

Em 31 cidades, 123 abrigos são utilizados pela população. Os registros apontam 54 municípios afetados pela chuva.

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, neste domingo, aviso meteorológico válido até esta segunda-feira (6/6). Há previsão de chuvas moderadas e ocasionalmente fortes para as regiões de Mata Sul e Agreste. As informações são do portal Metrópoles.



