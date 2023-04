Chuvas no Maranhão deixam 64 municípios em situação de emergência

Apoie o 247

247 - As fortes chuvas que atingem o estado do Maranhão nos últimos dias deixaram 64 municípios em situação de emergência. Neste domingo (9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goés, e outros ministros, sobrevoou as áreas inundadas na região de Trizidela do Vale e Pedreira e visitou um abrigo em Bacabal.

A cidade de Buriticupu decretou estado de calamidade pública. Na capital, São Luís, 70 áreas de risco estão sob monitoramento. Mais de 35 mil famílias foram afetadas e 7.757 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas.

Desde março, seis mortes foram registradas por causa das fortes chuvas e comunidades inteiras estão isoladas. Em todo o estado, nove rios, além de riachos e açudes, transbordaram. Uma das cidades mais prejudicadas é Trizidela do Vale. A prefeitura antecipou as férias dos estudantes de julho para abril, porque cinco escolas estão alagadas e outras sete servem de abrigo no momento.

