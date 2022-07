Ciro ofende Camilo Santana ao dizer que ele trocaria apoio por cargo, rebate Gleisi

Presidenta do PT disse que Ciro precisa parar de culpar Lula por problemas de sua candidatura, inclusive no Ceará edit

247 - A presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann, rebateu nesta sexta-feira (8) o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, sobre o impasse entre a aliança entre os dois partidos no Ceará.

Pelo Twitter, Gleisi disse que Ciro precisa parar de culpar Lula por problemas de sua candidatura, inclusive no Ceará. "PT e gov Camilo foram leais à aliança com PDT no Estado. Sempre estiveram com Lula, pelo Brasil. Dizer q Camilo troca apoio por cargo é ofensa a ele, à verdade, que um aliado não pode cometer", afirmou a presidenta do PT.

Em entrevista ao podcast Avesso transmitida nessa quinta-feira (7), Ciro disse que Lula teria prometido ao ex-governador Camilo Santana um cargo no governo federal caso ele seja eleito presidente e isso teria comprometido a aliança com o pedetista.

"Tá ameaçado o nosso projeto hoje. Hoje tá ameaçado por uma coisa muito ruim, bolsonarista, um capitão (Wagner) que liderou um motim e tal, e porque o Lula é tão irresponsável que tá lá se acertando com o Eunício (Oliveira, ex-senador) não sei o que e tal, e já pegou o governador de lá (Camilo Santana), já prometeu que vai ser ministro, que era nosso aliado, ou é nosso aliado, ainda não sei direito como é que vai desdobrar isso lá", afirmou Ciro.

Segundo o jornal O Povo, Camilo tem preferência pelo nome de sua vice e atual governador Izolda Cela (PDT), enquanto Ciro banca a pré-candidatura do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. A tensão foi agravada ainda ontem, após cinco partidos aliados - PT, MDB, PP, PV e PCdoB - lançarem manifesto em apoio à reeleição de Izolda, após aval do ex-governador Camilo Santana. PSDB e Republicanos lançaram notas cobrando participação na escolha da candidatura governista.

Ciro Gomes precisa parar de culpar Lula por problemas de sua candidatura, inclusive no CE. PT e gov Camilo foram leais à aliança c/ PDT no Estado. Sempre estiveram c/ Lula, pelo Brasil. Dizer q Camilo troca apoio por cargo é ofensa a ele, à verdade, q um aliado ñ pode cometer — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 8, 2022

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou não saber mais se o ex-governador Camilo Santana (PT) é um aliado. O pedetista disse que o ex-presidente Lula está em diálogo com o ex-senador Eunício Oliveira (MDB) e "pegou" Camilo após prometer um cargo em seu ministério, caso eleito. pic.twitter.com/GgmSCBlhpm — Jogo Político (@jogopolitico) July 8, 2022

