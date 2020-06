Com diminuição da fila por vaga de UTI, Pernambuco anuncia reabertura gradual

247 - Após 15 dias da chamada quarentena rígida contra o novo coronavírus, com restrição de circulação de carros e de pessoas no Recife e quatro cidades da região metropolitana, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), anunciou nesta segunda-feira (1) a retomada gradual das atividades econômicas. A informação é do jornal Folha de S.Paulo.

A partir do dia 8 de junho, foram liberadas obras de construção civil, desde que funcionem com 50% da carga de trabalhadores, e o comércio atacadista, das 9h às 18h.

Protocolo de distanciamento social, higiene e monitoramento deve ser cumprido. Praias, parques e calçadões permanecem fechados.

