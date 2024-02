Correios e Ministério Público do Trabalho firmam acordo de combate a assédio

Apoie o 247

247 - Os Correios anunciaram nesta segunda-feira (19) um marco histórico em parceria com o Ministério Público do Trabalho da 5ª Região, sediado na Bahia. Em um acordo pioneiro, a empresa estatal se comprometeu a implementar medidas concretas para prevenir e punir o assédio no ambiente de trabalho.

O compromisso abrange diversas iniciativas, desde a criação de políticas específicas para o enfrentamento do assédio moral e sexual até campanhas internas de conscientização. Uma das principais medidas é a instauração de um fluxo de tratamento de denúncias, visando proteger as possíveis vítimas e até mesmo afastar preventivamente os suspeitos de assédio, destaca reportagem do jornal Folha de S. Paulo.

Para que o acordo entre em vigor, ainda é necessário que seja homologado pelo juiz titular da 16ª Vara do Trabalho de Salvador, Paulo Temporal. Esta ação foi iniciada em 2020 após um inquérito do Ministério Público do Trabalho apontar fortes indícios de assédio a funcionários na capital baiana. A homologação do acordo tende a extinguir este processo.

