Delegada negra denuncia racismo após ser barrada em loja

247 - A delegada negra Ana Paula Barroso denunciou racismo por parte do segurança do estabelecimento de uma loja em Fortaleza (CE). A suposta vítima é Diretora-adjunta do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis, da Polícia Civil do Ceará.

De acordo com o portal G1, o caso ocorreu na terça-feira (14), quando a delegada foi impedida de entrar no estabelecimento comercial por um funcionário, sob a alegação de "questões de segurança".

A Polícia Civil obteve autorização da Justiça e apreendeu, na noite do domingo (19), equipamentos de registro de vídeo do estabelecimento para investigar o caso.

O estabelecimento não quis fornecer imagens de segurança e, por consequência, houve a representação pelo mandado de busca e apreensão junto ao Poder Judiciário.

