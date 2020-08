Dino: Moro deve ser declarado suspeito e Lula merece ter o apoio de toda a esquerda

“Ir além do lulismo não é sem o lulismo, mas com o lulismo”, defendeu o governador do Maranhão, Flávio Dino, que também ressaltou a importância da anulação das sentenças expedidas por Sérgio Moro, no âmbito da operação Lava Jato, que cassaram os direitos políticos do ex-presidente. Assista sua participação na TV 247 edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB-MA), em entrevista concedida à TV 247 neste domingo (16) ressaltou que o ex-presidente “Lula merece ter o apoio de toda a esquerda”. “Ele é um dos principais líderes do campo progressista do Brasil e do mundo. Por isso, mesmo aqueles que falam em ir além do lulismo, cometem uma impropriedade, pois, ir além, é ir com o Lula”, defendeu o chefe do executivo do maranhense.

Dino, que passou em primeiro lugar para o mesmo concurso de juiz prestado por Sergio Moro, disse que “não há dúvidas de que as sentenças de Moro que condenaram Lula devem ser anuladas, restabelecendo imediatamente a plenitude dos seus direitos políticos”. Em sua visão, Moro "deve ser declarado suspeito" pelas arbitrariedades cometidas na Lava Jato.

Ele também destaca que o grande desafio das eleições municipais deste ano é a composição de alianças estratégicas para derrotar o bolsonarismo.

