Em meio a motim de PMs, Ceará tem 29 homicídios em 24 horas; média diária é de 6

247 - O Ceará registrou o período mais violento do ano entre 6h de quarta-feira (19) e 6h de quinta. Foram 29 assassinatos no estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O recorde das mortes ocorre em meio à mobilização de policiais para conseguir aumento salarial.

A média no Ceará foi de seis homicídios por dia de 1º de janeiro a 18 de fevereiro deste ano. A data mais violenta do ano tinha sido 18 de janeiro, quando ocorreram 17 crimes violentos letais.

Policiais querem reajuste salarial. Segundo proposta do governo enviada à Assembleia Legislativa, o salário-base de um soldado será de R$ 4,5 mil, com aumento progressivo até 2022. O salário atual da categoria é de R$ 3,2 mil. A proposta inicial, rejeitada pelos policiais, era aumento para R$ 4,2 mil até 2022.