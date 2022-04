Em propaganda, Ciro Nogueira mente e diz que Bolsonaro fez transposição do São Francisco; obra já estava 90% pronta

Apoie o 247

ICL

Brasil de Fato - “Venderam para nós o sonho da transposição do rio São Francisco. Mas o sonho ficou parado e abandonado." Com essa frase, o ministro Ciro Nogueira (Casa Civil) aparece na propaganda partidária que será exibida pela sua legenda, o PP, na televisão, a partir de terça-feira (26).

A peça, que será veiculada em rede nacional, apresenta obras realizadas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) que finalizaram a nova fase da transposição das águas do rio São Francisco. A propaganda afirma que a obra foi apenas "prometida" por outros governos, em referência ao PT, mas defende que a conclusão ficou a cargo de Bolsonaro.

“Acreditamos no presidente Bolsonaro para fazer a obra e, hoje, a água chegou onde nunca chegava, trouxe vida e deixou nosso sertão mais verde e forte”, declara Ciro Nogueira no vídeo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A disputa pelo eleitorado da região marca presença no comercial que o PP exibirá na 3ª. “Nordestino de todo o Brasil, filie-se. Com o Nordeste forte, a nação é forte”, diz Ciro Nogueira no encerramento da peça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Desinformação

É falso, no entanto, que Bolsonaro tenha tido um papel relevante nas obras de transposição do Rio São Francisco, iniciada durante o governo do ex-presidente Lula (PT). Quando o ex-capitão do Exército assumiu o poder, as obras já estavam mais de 90% concluídas, segundo o projeto de checagem de fatos Comprova.

"Notícias e documentos oficiais indicam que ao menos 92,5% da execução física dos dois eixos estruturantes do projeto estavam prontos quando o atual presidente assumiu o comando do país. Um deles, inclusive, foi inaugurado no governo de Michel Temer", diz a checagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com outra iniciativa de checagem de fatos, o Estadão Verifica, em novembro de 2016, três meses após Dilma deixar o poder, o Eixo Norte tinha 87,7% das obras físicas executadas e o Eixo Leste tinha 84,4%. Em 2018, antes do início do mandato de Bolsonaro, as obras já estavam 96,40% concluídas.

O percentual aparece em uma página do Ministério do Desenvolvimento Regional, que foi retirada do ar, mas recuperada por meio da ferramenta Wayback Machine.

Lula assume "paternidade"

No ano passado, Lula falou sobre a tentativa de Bolsonaro de assumir a "paternidade" das obras: “A transposição do Rio São Francisco está sendo concluída. Eu só espero que o Bolsonaro, que está fazendo viagem para inaugurar o pedacinho que ele concluiu, tenha a coragem de dizer: 'Eu estou inaugurando aqui, mas quem começou essa obra foi o presidente Lula'”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula aproveitou para criticar a presença do presidente na região no final de 2021. “Bolsonaro agora está visitando o Nordeste, mas passou quatro anos brigando com os governadores e ofendendo os nordestinos. Quando fui presidente, respeitei cada governador e prefeito porque eles também foram eleitos. É esse o comportamento civilizado”, apontou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE