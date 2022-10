Estudantes da UFBA protestam contra confisco do dinheiro das universidades por Bolsonaro (vídeo)

Apoie o 247

247 - Estudantes e professores da Universidade Federal da Bahia (Ufba) realizaram um protesto em frente à reitoria da instituição de ensino, no Canela, em Salvador, nesta quinta-feira (6), contra os cortes de mais de R$ 2 bilhões no orçamento da área de educação feito pelo governo Jair Bolsonaro (PL). Após a ação em frente à reitoria, os estudantes saíram em caminhada passando pelo Campo Grande e seguindo pela Avenida Sete.

De acordo com o site Metro 1, o ato foi organizado pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufba e integra o movimento “Não ao Confisco do Orçamento da Educação", promovido pela União Nacional dos Estudantes (UNE) em defesa do ensino público.

Em uma nota oficial divulgada no site e nas redes oficiais, a convocou todos os estudantes a participarem das plenárias que ocorrerão nas universidades e institutos federais entre os dias 10 a 17 de outubro. No dia 18 será realizado o “dia nacional de mobilização Fora Bolsonaro”.

“Estamos todos, não apenas na Universidade Federal da Bahia, mas todo o sistema de ensino superior do Brasil, atônitos, surpresos, indignados com o corte feito agora sobre os orçamentos da universidade, é um bloqueio da ordem de 5,8%, que vai agravar ainda mais a situação que nós já estávamos enfrentando com o corte anterior”, disse o reitor da Ufba, Paulo Miguez, em entrevista à Rádio Metrópole.

